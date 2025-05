Vasco Rossi: “In questo periodo oscuro celebro la vita sul palco” – Video

(Adnkronos) – Vasco Rossi darà il via stasera al suo tour estivo con la prima data del 'Vasco Live Duemilaventicinque' allo stadio Olimpico di Torino. "In questo periodo così buio, oscuro, il mio è un concerto di luce, lo spettacolo più potente ed emozionante della storia", ha detto il rocker di Zocca, 73 anni, incontrando i cronisti a poche ore dall’inizio del suo spettacolo. "Tutto sembra fatto apposta per farci diventare matti, dai social alle fake news. C’è odio e odio, che viene anche fomentato. In questo momento così oscuro il mio è un concerto di luce. Voglio portare gioia e sono felice di far parte di questo mondo della musica che porta gioia e comunione". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)