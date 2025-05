Taiwan, capo Pentagono Hegseth avverte: “Cina pronta all’uso della forza”

(Adnkronos) – I progetti della Cina su Taiwan rappresentano una minaccia per la pace e la stabilità globali e richiedono che ''gli alleati'' degli Stati Uniti nel continente asiatico ''rafforzino rapidamente le loro difese''. E' l'avvertimento lanciato oggi dal Segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth, avvertendo che Pechino si sta preparando "in modo chiaro e credibile" a usare la forza militare per sovvertire l'equilibrio di potere in Asia. "La Cina vuole controllare e dominare l'Asia. La minaccia rappresentata è reale. E potrebbe essere imminente", ha dichiarato Hegseth in un discorso allo Shangri-La Dialogue, il principale forum asiatico sulla difesa, a Singapore, sottolineando la preparazione militare di Pechino per un'eventuale invasione di Taiwan. Secondo Hegseth, l'esercito cinese si sta "esercitando per il momento decisivo" e sta sviluppando le capacità necessarie per tale operazione. L'intensificazione della pressione militare su Taiwan, con numerose esercitazioni su larga scala intorno all'isola, conferma questa valutazione. Gli Stati Uniti, ha detto il capo del Pentagono, sono "tornati" nell'Indo-Pacifico e sono "qui per restare", ha aggiunto Hegseth, definendo la regione "il nostro teatro prioritario" e rassicurando gli alleati dell'area rispetto alle intenzioni di Washington. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)