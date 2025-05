Giro d’Italia, Harper conquista penultima tappa al Sestriere. Yates in maglia rosa

(Adnkronos) –

Chris Harper si è imposto nella ventesima tappa del Giro d'Italia, la frazione di montagna di 205 km da Verres a Sestriere. L'australiano ha trionfato in solitaria davanti ad Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels), giunto a quasi due minuti dal vincitore. Mentre Simon Yates si è andato a prendere la maglia rosa e di fatto la vittoria del Giro d'Italia, scalzando Carapaz e Del Toro. Il britannico capitano della Visma-Lease a Bike, terzo fino a questa mattina a 1'21” dal leader, è riuscito nell'impresa di sfilare la maglia rosa dalle spalle di Isaac del Toro ipotecare il successo finale in vista della passerella di domani di Roma. Sul Colle delle Finestre Yates ha staccato Richard Carapaz e lo stesso Del Toro, per poi aumentare ulteriormente il vantaggio chiudendo la tappa al terzo posto, a +1.57 dal vincitore Chris Harper e subito dopo aver tagliato il traguardo si è lasciato andare a un pianto liberatorio, mentre Del Toro è crollato a +7.10 da Harper. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)