(Adnkronos) – Il basket 3×3 ritorna a infiammare le piazze italiane. Con la conferenza stampa che si è tenuta sui campi allestiti in Piazza Risorgimento ad Alba, è iniziato l’Opening Tournament che inaugura la quinta edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. Non casuale la scelta della location che per il secondo anno di fila ospita l’Opening Tournament, dal momento che la cittadina piemontese è sede storica del Gruppo Ferrero, che da quattro anni, con il proprio marchio Estathé, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé, che condivide con la Fip i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2025. Estathé intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche in versione ghiacciolo con Estathé Ice. L’Opening Tournament dà il via ad un tour che toccherà 18 regioni italiane per un totale di oltre 100 tornei e che porterà fino alle Estathé 3×3 Italia Finals che, dal 30 luglio al 2 agosto, assegneranno il titolo di Campioni di Italia 3×3. L’Opening Tournament vede la partecipazione dei migliori ballers di Italia che si sfideranno per conquistare i primi titoli della stagione, oltre a tante attività per il pubblico e a tutti gli appassionati. Per il torneo maschile, inoltre, l’Opening Tournament assegnerà alla squadra vincitrice un pass per la tappa di Hong Kong del Fiba 3×3 World Tour, il tour più importante del 3×3 al mondo, in programma il 19 e 20 luglio. Novità anche nella formula dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit con la suddivisione in due circuiti distinti: il circuito Elite, di cui faranno parte i tornei Master e Top, e il circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto. Sempre più rilevante la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza e la voglia di creare un tour sempre più inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è stato introdotto un sistema di ranking (regionale) e le tappe Top e Master includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile. Ad Alba il Torneo Under, organizzato in collaborazione con l’Olimpo Basket Alba, si svolgerà in Piazza San Paolo; nella giornata di lunedì 2 giugno, inoltre, spazio anche all’attività di minibasket. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, il torneo ospiterà SportABILI Alba Aps Asd, associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che promuove lo sport inclusivo e il turismo accessibile per persone con disabilità. SportABILI nasce per offrire alle persone con qualsiasi tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva) la possibilità di praticare attività sportiva e di vivere esperienze turistiche accessibili, una missione che sposa i valori di appartenenza e di inclusività che sono propri della manifestazione. Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)