Sinner ‘sconfitto’ al Roland Garros, vince il preparatore Panichi e punizione per Jannik – Video

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'condannato' ai push up. Nella pancia del Roland Garros, una sessione di allenamento 'sui generis' riserva una penitenza al numero 1 del mondo e a buona parte del suo team, compresi il coach Simone Vagnozzi e il fisioterapista Ulises Badio. Tutta colpa dl preparatore Marco Panichi, che dimostra di avere doti da bomber e condanna tutto il team alla punizione. Il video diffuso dai canali social del Roland Garros mostra una sfida a tema calcistico, con palleggi volanti tra i componenti del gruppo. Panichi si fa trovare pronto all'appuntamento e con un colpo di testa ravvicinato deposita la palla in un cesto trasformato in canestro. L'exploit del preparatore costa caro a tutti gli altri giocatori, Sinner compreso. Il numero 1 del mondo rimane a dir poco sorpreso dal gesto tecnico, come Vagnozzi si porta una mano al volto. Panichi esulta, gli altri si disperano e pagano pegno: "Forza, via, pompare! Fateli bene…". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)