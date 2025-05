Italia-Francia, Meloni: “Macron? Siamo leader che si confrontano, contenta che venga a Roma”

(Adnkronos) – Italia-Francia, attesa per l'incontro del 3 giugno tra Meloni e Macron. "Le nazioni sono alleate anche se a volte ci sono state divergenze" ha detto la presidente del Consiglio durante il punto stampa nel corso della sua visita in Asia Centrale. "Siamo dei leader che si confrontano, sono contenta che venga a Roma" aggiunge da Astana. "Con Macron moltissime volte ci siamo trovati d'accordo, altre volte ci siamo trovati meno d'accordo. A Roma si dice 'montare molta panna', come se la questione fosse quasi una cosa personale o che comunque travalica la dimensione di due leader che si confrontano. Ci siamo visti tantissime volte, ci vedremo anche questa, le materie da discutere sono una infinità e sono molto contenta che Emmanuel Macron venga a Roma, così avremo l'occasione per sederci con un po' di calma affrontare i vari dossier". "Mi ha lasciato senza fiato questa storia" dice la premier Meloni a proposito dell'omicidio della giovane Martina Carbonaro ad Afragola. "Dico la verità, noi ci abbiamo lavorato tanto. Delle volte ti senti veramente disarmato, non so come dire, perché le leggi le abbiamo fatte. Tra l'altro, sentivo ieri la segretaria Schlein che diceva 'mettiamo da parte le divisioni politiche'. E' uno dei pochi temi su cui non le abbiamo avute". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)