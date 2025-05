Il Messaggero, cambio al vertice: Massimo Martinelli nuovo direttore ad interim

(Adnkronos) – Massimo Martinelli è il nuovo direttore ad interim del Messaggero. Lo comunica Caltagirone Editore, spiegando che, alla scadenza del contratto, Guido Boffo lascerà la direzione del quotidiano, mentre Martinelli assumerà l’incarico di direttore ad interim a partire dal 4 giugno. Massimo Martinelli, romano, 63 anni, ha iniziato a collaborare con Il Messaggero nel 1986, dopo la laurea in Giurisprudenza. Nel 1988 è stato assunto come redattore ordinario e nel 1990 è diventato giornalista professionista. Nella redazione del quotidiano romano ha ricoperto il ruolo di responsabile della Cronaca Giudiziaria e della Cronaca di Roma, fino alla nomina a vicedirettore nel 2016 e poi, a direttore responsabile, dal luglio 2020. Da giugno 2024 è direttore editoriale. "Contestualmente, il dottor Guido Boffo assumerà il ruolo di editorialista de Il Messaggero – si legge nella nota di Caltagirone editore – L’editore ringrazia il Dott. Boffo per il lavoro svolto e rivolge al Dott. Massimo Martinelli i migliori auguri di buon lavoro". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)