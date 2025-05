Ia, Pone (Inps): “Con Dot semplificazione accesso a servizi e diritti più vicini a cittadini”

(Adnkronos) – “Al Festival del lavoro abbiamo presentato anche Dot, il nostro assistente digitale basato su intelligenza artificiale, che consente ai cittadini di dialogare con l’Inps come farebbero con un chatbot". Lo afferma Antonio Pone, direttore centrale delle Entrate Inps, intervenendo al Festival del lavoro, in corso a Genova. "Dot – sottolinea – semplifica l’accesso ai servizi e favorisce l’inclusione, garantendo risposte utili e immediate per tutte le richieste. L’obiettivo è rendere i diritti più accessibili e costruire un rapporto nuovo, diretto e trasparente tra l’Istituto e i cittadini". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)