Cartoons on the Bay, seconda giornata: le videonews dalla nostra inviata

(Adnkronos) – Seconda giornata per Cartoons on the Bay. A Pescara, tra giochi da tavolo, il Premio Sergio Bonelli assegnato a LRNZ (Lorenzo Ceccotti) e l'intrattenimento sul palco con Maria Di Biase e Corrado Nuzzo di "Numeri Uni" (Radio 2). In serata, concerto del Banco del Mutuo Soccorso con il "Storie Invisibili Tour 2025". Le videonews dalla nostra inviata Loredana Errico.