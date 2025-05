Assegnato il premio per la nona edizione di ‘Mad for Science’

(Adnkronos) – Il liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni (Ce) ha vinto la nona edizione del concorso nazionale 'Mad for Science', promosso da Fondazione Diasorin ETS. Il tema di quest'anno era “Risorse naturali e salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente”. Il team vincitore, con il progetto “Le risorse invisibili del mare”, ha ottenuto 75mila euro per potenziare il laboratorio di scienze durante la premiazione avvenuta a Torino. Si è classificato secondo il liceo scientifico Majorana-Corner di Mirano (Ve) con il progetto “Dna, piante e innovazione: la sfida per un’acqua pulita”, premiato con 45mila euro. Al terzo posto, c'è l’Istituto tecnico agrario Carlo Gallini di Voghera (Pv), con il progetto “Foglie in Fermento – Dalla Natura all'Energia”, che ha ricevuto 30mila euro. Il licei scientifici Piero Martinetti di Caluso (To), Antonio Vallone di Galatina (Le) e Leonardo Da Vinci di Jesi (An), con gli istituti tencici tecnologici Luigi Dell’Erba di Castellana Grotte (Ba) e Da Vinci-De Giorgio di Lanciano (Ch), hanno ricevuto il premio finalisti di 10mila euro. “La qualità e l’originalità dei progetti che ogni anno ci vengono presentati confermano il valore dei giovani talenti italiani e lo straordinario entusiasmo delle scuole. Il progetto presentato dal Liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni si è distinto per l’innovazione dell’approccio e la solidità del disegno sperimentale", ha dichiarato Francesca Pasinelli, presidente di Fondazione Diasorin, presidente di Giuria e consigliera di amministrazione di Fondazione Telethon. Con nove edizioni, Mad for Science ha coinvolto finora oltre 600 scuole in tutta Italia e investito più di 1,5 milioni di euro nella promozione della cultura scientifica. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)