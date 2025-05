Anticiclone africano sull’Italia, lunga fase di caldo e afa: previsioni meteo

(Adnkronos) – Anticiclone africano sull'Italia, con caldo e afa in aumento nei prossimi giorni. Una fase che non sarà affatto breve, secondo gli esperti, che prevedono un periodo "eccezionale" con temperature fuori dalla norma già dal weekend. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 30 maggio, e per i giorni a venire. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, è sconcertato dalle ultime mappe meteorologiche emesse dai principali centri di calcolo europei ed internazionali: il caldo aumenterà gradualmente nei prossimi giorni e non avrà una fine a breve termine. L’anticiclone africano potrebbe dominare tutto il mese di giugno. Le previsioni sub-stagionali, cioè le proiezioni meteo a lunghissima scadenza fino a 40 giorni, indicano temperature sopra media e scarsità di piogge almeno fino a luglio. Come ogni anno in Italia, anche luglio ed agosto saranno caldi, quindi possiamo dare appuntamento per una generale rinfrescata tra 3 mesi. Ci aspettano 90 giorni di caldo estivo? E’ probabile, stando anche ai cambiamenti climatici: abbiamo avuto un maggio fresco e piovoso, adesso l’anticiclone africano vuole, purtroppo, prendersi una rivincita e portare la canicola ovunque e per molto tempo. Nel dettaglio, il penultimo giorno di maggio vedrà il termometro salire fino a 30-32° specie al Centro-Sud, poi nel weekend avremo un primo picco del caldo con punte anche di 34°C. Le temperature minime saranno gradevoli poi, dalla prossima settimana, inizieremo ad avere anche qualche notte tropicale in città, cioè quelle notti con temperatura minima superiore ai 20°C. Per la Festa della Repubblica una perturbazione transiterà tra Francia e Germania e attiverà forti temporali con grandine sulle Alpi nelle ore più calde della giornata: altrove sarà piena estate. Come detto, le previsioni sub-stagionali, previsioni che arrivano fino a 40 giorni, indicano un dominio dell’alta pressione a oltranza con un ulteriore straordinario aumento termico dal 5-6 giugno: in quella fase, al climax, potremo toccare i primi 40°C al Sud e in Sardegna, con condizioni afose opprimenti al Centro-Nord. Insomma, non ci resta che preparare sandali, infradito, pantaloncini corti, magliette leggere e cappelli di paglia: è arrivata l’Estate italiana e quella del 2025 sembra voler essere nuovamente calda e fiammante come quasi tutte le precedenti del XXI secolo. Venerdì 30. Al Nord: bel tempo e caldo. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: bel tempo e caldo in aumento. Sabato 31. Al Nord: bel tempo e caldo in ulteriore aumento con condizioni di afa. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato e caldo. Domenica 1. Al Nord: soleggiato, caldo ed afoso; temporali pomeridiani sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo estivo. Tendenza: temporali sulle Alpi (anche Prealpi e alte pianure lunedì 2), per il resto sarà soleggiato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)