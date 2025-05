Adani, frecciata ad Allegri? Esulta per l’ufficialità, ma il messaggio è per… Di Maria

(Adnkronos) –

Lele Adani esulta per l'ufficialità in una storia postata su Instagram pochi minuti dopo il comunicato del Milan: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore rossonero, ma il messaggio postato dall'ex calciatore, oggi opinionista Rai, non è indirizzato al tecnico. Curioso, visto che il ritorno dell'allenatore livornese a Milano è la notizia delle ultime ore. "Ragazzi, è arrivato, è ufficiale. È arrivata la firma, è un grande ritorno nel calcio. Da ieri – sorride Adani – non c'è più dubbio, i social sono impazziti, tutti ne parlano. Finalmente possiamo condividerlo perché è ufficiale ed è tornato. Di chi parlo? Del Fideo, Angel Di Maria. Da ieri il calcio sorride, Angel Di Maria è tornato dopo 18 anni al Rosario Central". Un modo ironico con cui Adani ha commentato il ritorno al Milan di

Massimiliano Allegri

, tecnico con cui in passato ha avuto qualche discussione e criticato in più occasioni nell'ultima fase della sua esperienza alla Juventus.