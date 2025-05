Nucleare, Clini: “Tecnologia è il problema minore, occorre creare un’autorità”

(Adnkronos) – "Parlando di nucleare, la tecnologia rappresenta il problema minore. Il maggiore problema che abbiamo in Italia è quello di creare un sistema, un’autorità. Ma non dobbiamo impiegarci dieci anni. Occorre costruirla in tempi brevi, raccogliendo le esperienze che si hanno come quella dell’agenzia internazionale per l’Energia Atomica e assumendo la decisione di procede avendo in mente una priorità: ossia portare avanti una scelta per fare e non una scelta per dire che ce ne occupiamo". Ad affermarlo in una nota è l'ex ministro dell’Ambiente Corrado Clini, in occasione dell’incontro "Nucleare, il Nocciolo della Questione” in programma al Festival dell’Energia di Lecce". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)