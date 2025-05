Lavoro, Di Caterina (Alis): “Accordi con Its per far crescere presenza sul territorio”

(Adnkronos) – "Stiamo stringenti accordi sul territorio, con Its siciliani e campani per fare crescere sempre di più una presenza reale sul mercato del lavoro. Da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta e stiamo riscontrando anche un'azione concreta da parte del governo al riguardo". Lo ha detto Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale Associazione logistica dell' intermodalità sostenibile (Alis), intervenendo al Festival del lavoro in corso a Genova presso i Magazzini del Cotone. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)