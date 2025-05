Garlasco, minacce di morte all’avvocata di Andrea Sempio

(Adnkronos) – L'avvocata Angela Taccia, la legale che difende Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, sta denunciando ai carabinieri le minacce di morte ricevute per la sua difesa nell'omicidio di Garlasco del 13 agosto 2007. Da quanto apprende l'Adnkronos, non si tratta della prima minaccia, ma in questo caso le parole aggressive – accompagnate da foto di fucile e martelli – contengono anche indirizzi privati dell'avvocata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)