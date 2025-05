Eurispes: “Per gli italiani il cibo non è solo nutrimento ma linguaggio identità e riflesso valori”

(Adnkronos) – Nell’Italia contemporanea, il cibo ha smesso da tempo di essere soltanto nutrimento: è diventato linguaggio, identità, e riflesso dei valori individuali e collettivi. E' quanto emerge dal 37esimo Rapporto Italia dell’Eurispes. La maggioranza degli italiani interpellati dichiara di essere onnivoro (84,9%), il 9,5% non mangia carne poiché vegetariano o vegano, mentre il 5,6% è stato vegetariano in passato. Sempre più diffuse le diete 'senza' con un numero importante di quanti vi aderiscono pur non avendo necessità mediche, intolleranze o allergie. I più gettonati sono gli alimenti senza zucchero (28,2%) insieme a quelli senza lattosio (27,3%). una minoranza acquista invece senza glutine (18%), senza lievito (16,4%), senza uova (15,4%). Il 57,4% dei cittadini interrogati dichiara di utilizzare (qualche volta, spesso o abitualmente) gli integratori alimentari, il 56% i mix di frutta secca e semi, il 52% gli alimenti proteici, il 48,5% i semi (lino, girasole, canapa, ecc.). Pochi consumano gli alimenti contenenti cannabis, legalmente in commercio (17,2%). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)