Artigiano in fiera, Occhiuto (Regione Calabria): “Ad Anteprima d’estate il bello della Calabria”

(Adnkronos) – “Siamo molto orgogliosi che si sia scelto lo spazio della Calabria per inaugurare la Fiera”, Anteprima d’estate. “Siamo riconoscenti nei confronti dell'organizzazione di Artigiano in Fiera, manifestazione con la quale abbiamo consolidato un rapporto molto fecondo in questi anni. Finalmente la Calabria viene raccontata per le sue eccellenze non solo per i problemi, che pure ci sono e che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare e a tentare di risolvere”. Così Roberto Occhiuto, presidente regione Calabria, intervenendo oggi all’inaugurazione di Anteprima d’Estate, il nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma a Fieramilano Rho, fino al 2 giugno. “Sono molto felice che ci siano tanti produttori calabresi che dimostrano quanta eccellenza ci sia nella produzione artigianale in Calabria – dice il Governatore – Molte di queste aziende sanno produrre, ma non hanno la capacità di vendere su mercati perché non sono sufficientemente capitalizzate. Hanno competenze per produrre prodotti straordinari, ma magari non hanno competenze di marketing. La Regione allora deve vicariare le aziende in queste attività – spiega – Abbiamo dato loro la possibilità di mostrare i loro prodotti alla comunità nazionale e internazionale col sostegno economico della Regione. Il 75% di questi prodotti appartengono all’enogastronomia calabrese. Stiamo facendo passi in avanti straordinari. In altre fiere abbiamo dimostrato quanta eccellenza ci sia in Calabria. Il rapporto con gli enti che organizzano queste manifestazioni – conclude – per noi è assolutamente strategico”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)