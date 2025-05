Ucraina, Zelensky oggi da Merz. Usa-Russia, alta tensione: Trump avverte Putin

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà ricevuto oggi Berlino dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, tra i più convinti sostenitori di Kiev in Europa. Lo ha annunciato il portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius, precisando che l’incontro verterà sul sostegno militare e politico all’Ucraina e sugli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco con la Russia. Nel pomeriggio, Zelensky incontrerà anche il presidente federale Frank-Walter Steinmeier. La conferma dell'incontro arriva dopo le indiscrezioni seguite all'annuncio della revoca delle restrizioni sulla gittata delle armi fornite all'Ucraina da parte di Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti. E' intanto alta la tensione tra Usa e Russia. Vladimir Putin "sta giocando con il fuoco", ha dichiarato ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth Social in cui ha ricordato all'omologo russo "che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe cose molto brutte". All'avvertimento della Casa Bianca è arrivata, per bocca del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, una replica che sa di minaccia: "Conosco solo una cosa davvero brutta, la terza guerra mondiale. Spero che Trump capisca questo!", ha scritto su X. Trump, "sempre più frustrato" per i continui attacchi di Vladimir Putin in Ucraina e il mancato avanzamento nei colloqui di pace, starebbe valutando, secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal citando fonti informate, la possibilità di imporre sanzioni alla Russia questa settimana. Le misure non comprenderebbero nuove sanzioni bancarie, rivelano ancora le fonti citate dal Journal, ma includerebbero diverse opzioni per spingere il presidente russo a fare concessioni al tavolo negoziale, a partire dal cessate il fuoco di 30 giorni sostenuto dall'Ucraina e costantemente rifiutato dalla Russia. Le stesse fonti però non escludono che alla fine Trump, che per settimane ha resistito alle pressioni di alleati internazionali e interni, possa decidere di non imporre le nuove sanzioni. Interpellata dal giornale americano, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha detto: "Il presidente è chiaro sul fatto che vuole un accordo di pace negoziale, e sta intelligentemente tenendo tutte le opzioni sul tavolo". La Russia ha annunciato di aver abbattuto nella notte 296 droni ucraini, inclusi una quarantina diretti verso Mosca, causando forti disagi al traffico aereo della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più estesi mai registrati sul territorio russo dall'inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. Secondo il ministero della Difesa russo, i droni sono stati intercettati grazie ai sistemi di difesa antiaerea, ma l'intensità dell'offensiva ha comunque costretto le autorità a sospendere per ore le operazioni in diversi aeroporti moscoviti. Gli attacchi con droni da parte di Kiev sono diventati frequenti, ma raramente hanno avuto questa intensità in un arco di tempo così ristretto. L’offensiva ha colpito anche le regioni di Bryansk, Kursk, Belgorod, Tula, Oryol e Kaluga. L'agenzia federale per l'aviazione ha imposto restrizioni agli scali di Sheremetyevo, Vnukovo e Zhukovsky. L’attacco segue una serie di raid russi che, secondo Kiev, hanno causato 13 vittime civili, tra cui tre bambini, nel fine settimana. Mosca ha giustificato le sue azioni come risposta ai bombardamenti ucraini su aree civili russe. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)