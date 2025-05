Stop ai passeggeri frettolosi, in aereo arriva la multa: l’idea in Turchia

(Adnkronos) – Chi si alza dal sedile per scendere subito dall'aereo viene multato. La Turchia vara misure contro i viaggiatori 'impazienti', sempre presenti su ogni volo, e introduce una sanzione da circa 60 euro. Il provvedimento dell'ente che regola l'aviazione civile mira a scoraggiare comportamenti ampiamente diffusi: stop a chi si alza dal sedile mentre l'aereo sta completando le manovre dopo l'atterraggio, mentre le spie delle cinture di sicurezza sono ancora accese. Evidentemente, gli avvisi regolari degli equipaggi non sono sufficienti e serve un giro di vite. Secondo le norme, le compagnie aeree devono ricordare ai passeggeri di rimanere seduti con le sedute allacciate finché l'apparecchio non raggiunge lo slot di 'parcheggio'. Ogni violazione sarà sanzionata con la multa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)