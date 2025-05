Sito dell’Agenzia Entrate di nuovo in tilt: “Impossibile accedere a dichiarazione precompilata”

(Adnkronos) – Il sito dell'Agenzia delle Entrate si è bloccato di nuovo questa mattina, martedì 28 maggio, nei giorni in cui i contribuenti accedono alla dichiarazione dei redditi precompilata per l'invio della documentazione. "Impossibile accedere, è assurdo" tuona l'associazione dei consumatori Codacons, commentando i problemi tecnici che interessano la piattaforma. "Non si può mandare la precompilata, ancora – attaccano -come lo scorso 16 maggio quando la stessa Agenzia fu costretta a prorogare al 30 maggio il termine per le scadenze fiscali e contributive". Per l'associazione è "una situazione che arreca un danno in termini di attese e perdite di tempo ad una vasta platea di soggetti, e che deve essere affrontata con urgenza: le evidenti carenze tecniche del servizio vanno risolte in modo definitivo perché è intollerabile che il sito di riferimento per le operazioni fiscali in Italia sia oggetto di continui disservizi e malfunzionamenti e non riesca a far fronte alla mole di accessi da parte dei contribuenti". Le Direzioni tecnologie e servizi digitali dell'Agenzia delle Entrate di Sogei fanno sapere, intanto, che "hanno individuato alcuni rallentamenti nella fase di autenticazione". "Il problema è già stato preso in carico e si sta procedendo con le attività di risoluzione, attualmente in fase avanzata – rassicurano, scusandosi per "gli eventuali disagi arrecati". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)