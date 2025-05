Rai: Marco Betello nuovo vicedirettore Tg1

(Adnkronos) –

Marco Betello è stato nominato vicedirettore del Tg1. A quanto apprende l'Adnkronos il giornalista della rete ammiraglia assume l’incarico in sostituzione di Maria Rita Grieco, che ha lasciato recentemente la vicedirezione del Tg1 per assumere la direzione Offerta Estero Rai al posto di Fabrizio Ferragni, andato in pensione. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)