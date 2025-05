Musk critica la maxi legge di spesa voluta da Trump: “Così vanifica lavoro Doge”

(Adnkronos) – Elon Musk ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti del disegno di legge di spesa approvato dalla Camera su impulso del presidente Donald Trump. In un’intervista a Cbs, il magnate di Tesla ha dichiarato che la cosiddetta "Big Beautiful Bill" è in contraddizione con gli obiettivi del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge), da lui fondato per ridurre la spesa pubblica. "Sono rimasto deluso nel vedere una legge così imponente, che in realtà aumenta il deficit anziché ridurlo", ha affermato Musk, aggiungendo con sarcasmo: "Una legge può essere grande o bella, ma non entrambe". Il disegno di legge, passato con un solo voto di scarto alla Camera, raccoglie gran parte dell’agenda interna di Trump su fisco, immigrazione e altro. Ma le critiche di Musk rischiano di pesare sul suo destino al Senato, dove i repubblicani sono divisi. Il senatore Ron Johnson chiede tagli più profondi per contenere il deficit, mentre altri esprimono preoccupazioni per i tagli a Medicaid e per l’abolizione di incentivi verdi introdotti dall’Inflation Reduction Act. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)