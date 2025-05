Mamma di Martina, uccisa da ex ad Afragola: “Sembrava un bravo ragazzo”

(Adnkronos) – "Sembrava un bravo ragazzo" ha raccontato Enza, la madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa con un masso dall'ex di 19 anni Alessio Tucci che ha confessato. Il terribile femminicidio è avvenuto vicino al campo sportivo di Afragola nel napoletano, non lontano dall'abitazione dalla quale lunedì si era allontanata la ragazzina. "Lui piangeva quando è venuto a casa, le sue lacrime sembravano vere" e, invece, ora "sto scoprendo che nell'ultimo periodo lui picchiava mia figlia. Chiedo giustizia, mi aspetto l'ergastolo. Le donne vanno tutelate, soprattutto i minori, come mia figlia". Sui social, stamattina, dopo aver avuto la conferma che Martina era stata ritrovata senza vita, mamma Enza aveva scritto: "Figlia mia, chi ti ha fatto del male la pagherà. Vola in alto. Tu sei stata importante e lo sarai per sempre". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)