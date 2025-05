Il Centro socioculturale Antonio Cardinali di Ellera di Corciano celebra 40 anni di attivita’

Quarant’anni di storia, impegno e comunità (1895-2025): il Centro socio-culturale Antonio Cardinali di Ellera di Corciano ha festeggiato questo importante traguardo con una settimana ricca di iniziative che hanno spaziato dalla musica al teatro, dallo sport alla danza, coinvolgendo i circa 1000 iscritti e aprendo le porte a tutta la cittadinanza. Nato dalla volontà e dall’entusiasmo di un gruppo di volontari, il centro è oggi un punto di riferimento per l’intera comunità, un luogo che favorisce l’incontro tra generazioni e promuove l’invecchiamento attivo attraverso attività motorie, laboratoriali, ricreative e culturali, nonché supporto e compagnia alle persone anziane sole o in condizioni di fragilità.

Uno spazio inclusivo in cui si coltiva la socializzazione, si valorizzano le esperienze e si sostiene il benessere fisico e mentale delle persone, in particolare di una certa età, ma con uno sguardo sempre aperto al dialogo intergenerazionale.

A sottolineare il valore di questa realtà è intervenuto anche il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, che durante la settimana di celebrazioni ha fatto visita al centro accompagnato da Giunta e consiglieri comunali: «Il Centro Antonio Cardinali rappresenta l’anima sociale della nostra comunità. È nato grazie alla visione e alla dedizione di alcuni volontari e, con il tempo, è cresciuto fino a diventare una risorsa preziosa per tutto il territorio. Un luogo dove nessuno viene lasciato solo, grazie all’impegno quotidiano di chi promuove relazioni, accoglienza, attività e cultura. A nome di tutta l’amministrazione, rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i volontari che, con passione e spirito di servizio, continuano a costruire legami e opportunità per tutti. Siete persone speciali che dedicano il loro bene prezioso, il proprio tempo, alla nostra comunità per il bene comune».