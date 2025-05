Il calcio come ‘luogo dell’umanesimo sportivo’, a Solomeo un evento di Tuttosport per i giovani calciatori

A Solomeo si sono dati appuntamento alcune delle figure più iconiche e amate del calcio italiano per l’evento “Il giuoco del calcio come luogo ideale dell’umanesimo sportivo”, organizzato da Tuttosport. L’incontro ha rappresentato l’occasione per annunciare i nomi dei cento giovani talenti che si contenderanno il prestigioso premio Golden Boy.

Tra gli ospiti spiccavano nomi di grande rilievo come Gigi Buffon e Claudio Ranieri, protagonisti di un caloroso abbraccio, insieme ad Adriano Galliani, Fabio Cannavaro, Bobo Vieri, Ciro Ferrara, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e Giorgio Chiellini.

All’evento ha partecipato anche Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma e originario di Foligno. A condurre la serata è stato Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, mentre Brunello Cucinelli, ideatore di questa manifestazione, ha fatto gli onori di casa.

Una giornata pensata per riflettere sul calcio non solo come sport, ma come una vera e propria scuola di vita, capace di incarnare bellezza, armonia e valori etici fondamentali per la società.