Elodie e Andrea Iannone si sposano? Spunta l’anello ‘sospetto’

Matrimonio in vista? Elodie potrebbe essere pronta a pronunciare il fatidico 'sì'. La cantante, legata sentimentalmente con Andrea Iannone, è stata paparazzata per le strade di Milano proprio in compagnia del suo cavaliere. Ma a catturare l'attenzione è stato un anello 'sospetto' che Elodie ha sfoggiato al dito anulare sinistro. Elodie e Andrea Iannone sono stati pizzicati da Chi tra le vie del centro di Milano a bordo di un'automobile, nuova di zecca, del pilota motociclistico. Parcheggiata la vettura, i due si sono scambiati un tenero bacio e poi si sono diretti verso Nobu, noto ristorante meneghino, per pranzare insieme al fratello di lui. Tutto regolare se non per il dettaglio che non è sfuggito ai paparazzi. Elodie è stata immortalata con un anello "mai avvistato prima", sottolinea il magazine di Alfonso Signorini. L'ultimo evento pubblico a cui ha preso parte la cantante e attrice è stato il red carpet al Festival di Cannes, dove Elodie non indossava nessun anello. E ora, quello che porta al dito sembrerebbe proprio "una fedina e troneggia sul suo anulare sinistro". Non è una novità che tra l'amore tra Elodie e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele. Solo pochi giorni fa, ospite nel podcast 'Say Waaad!?!', la cantante non ha nascosto i suoi sentimenti verso il campione motociclistico. La loro storia, cominciata nel 2022, per Elodie è la "più importante della sua vita". "È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui, non mi è mai successo", aveva aggiunto. Sarà forse giunto il momento per la coppia di fare il grande passo? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)