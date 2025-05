Al Quasar Village ‘si respira’ musica: c’e’ il firmacopie di Nicolo’ Filippucci

Dopo il successo della Fiera del disco, al centro commerciale prosegue l’onda musicale – Sabato 31 maggio alle 17 il cantante della 24esima edizione di Amici incontra i suoi fan

(AVInews) – Corciano, 28 mag. – Archiviata la Fiera del disco con successo, prosegue sull’onda musicale la proposta di intrattenimento del centro commerciale Quasar Village di Corciano, che sabato 31 maggio ospita il giovane cantante Nicolò Filippucci. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico della 24esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, l’ex concorrente incontrerà i fan e firmerà le copie del suo Ep ‘Un’ora di follia’.

L’appuntamento è alle 17.30 e si annuncia davvero affollato visto che Nicolò non solo ‘gioca in casa’, essendo un cittadino di Corciano, ma è stato anche uno dei volti più amati dell’ultima edizione di Amici. Pur non essendo riuscito ad accedere alla finale per un soffio, è uscito come ‘vincitore morale’ dal programma di Canale 5 e adesso si prepara a vivere tutte le emozioni fuori dallo schermo televisivo.

Per partecipare al firmacopie occorre portare con sé l’EP, acquistabile anche nei negozi all’interno del centro commerciale (Mondadori store ed Euronics) e in questo caso si ha diritto all’ingresso prioritario.

L’onda musicale proseguirà con il firmacopie di Trigno, il vincitore della categoria Canto di Amici 2025, sabato 5 luglio alle 17.30.

Rossana Furfaro