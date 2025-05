Strage Viareggio, confermata condanna a 5 anni per Moretti. Il legale: “Faremo ricorso”

(Adnkronos) – Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, condannato a 5 anni di reclusione per la strage ferroviaria di Viareggio, è stato contestato dai familiari delle vittime al termine della lettura della sentenza della Corte d'appello di Firenze. Quando Moretti ha lasciato l'aula, alcuni familiari sono andati incontro a Moretti gridando contro di lui frasi come "Hai bruciato vive 32 persone!". Moretti non ha né risposto né commentato e impassibile ha continuato a camminare per lasciare il palazzo di giustizia. "Siamo amareggiati e delusi ed anche dispiaciuti. La Corte ha perso un'occasione anche per ristabilire un certo equilibrio", ha detto all'Adnkronos l'avvocato Ambra Giovene, difensore di Moretti. Attendiamo di leggere le motivazioni delle decisioni della Corte ma è evidente fin da ora che faremo ricorso in Cassazione", ha aggiunto Giovene. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)