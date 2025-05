Spreco alimentare, PlanEat in Senato per la Giornata dell’Ambiente

(Adnkronos) – Su iniziativa del senatore Gian Marco Centinaio, si terrà mercoledì 4 giugno alle 15, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, una conferenza stampa dedicata al tema della prevenzione dello spreco alimentare attraverso l’innovazione digitale. L’incontro sarà l’occasione per presentare l’approccio di PlanEat, una piattaforma che unisce pianificazione e tecnologia per affrontare a monte la questione degli sprechi alimentari. L’evento si inserisce nelle celebrazioni della Giornata dell’Ambiente, il 5 giugno, e vedrà la partecipazione di esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo accademico e dell’impresa che si confronteranno su come un utilizzo consapevole e programmato delle risorse possa trasformare la filiera della ristorazione collettiva e domestica. Intervengono: senatore Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana; Maria Chiara Gadda, vicepresidente commissione Agricoltura; Hellas Cena, prorettore Terza Missione Università di Pavia, professore di Nutrizione Umana, Medico Specialista in Scienza dell'Alimentazione Ics Maugeri Irccs, Pavia; Giorgio Segrè, Project Manager Sprecometro, Campagna Spreco Zero; Beatrice Ghedini, Project Manager Assistant Osservatorio Waste Watcher International – Campagna Spreco Zero; Nicola Lamberti, Ceo di PlanEat. Modera: Romina Lardo, Sustainability and Communication, PlanEat. La conferenza metterà in luce anche il progetto della mensa diffusa di PlanEat, un sistema che consente agli utenti di pianificare in anticipo i pasti, riducendo drasticamente la quantità di cibo preparato in eccesso, fenomeno che è alla base degli sprechi nel settore della ristorazione. Scalabile e replicabile, il progetto è già attivo a Pavia e in Campania e può essere esteso su tutto il territorio nazionale. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)