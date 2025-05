Papa Leone accoglie il Napoli: “Scudetto gran traguardo”. Il dono di De Laurentiis

(Adnkronos) –

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza il Napoli, per congratularsi con gli azzurri dopo la vittoria dello scudetto: "Una grande festa per la città di Napoli. E proprio su questo – ha spiegato il pontefice, nel corso dell'incontro in Vaticano – vorrei fare con voi una riflessione. Vincere il campionato è un traguardo che si raggiunge al termine di un lungo percorso, dove ciò che conta di più non è l’exploit di una volta, o la prestazione straordinaria di un campione. Il campionato lo vince la squadra, e quando dico squadra intendo sia i giocatori, sia l’allenatore con tutto il team, sia la società sportiva. Perciò, sono contento di accogliervi adesso, per mettere in risalto questo aspetto del vostro successo, che ritengo il più importante. E direi che lo è anche dal punto di vista sociale. Sappiamo quanto il calcio sia popolare in Italia e nel mondo. E allora, anche sotto questo profilo, mi sembra che il valore sociale di un avvenimento come questo, che supera il fatto meramente tecnico-sportivo, è l’esempio di una squadra che lavora insieme, in cui i talenti dei singoli sono messi al servizio dell’insieme". Durante l'incontro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha donato a Prevost la maglia numero 10 del Napoli, considerata un simbolo di leadership e capacità creativa, con gli autografi della squadra che ha vinto lo scudetto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)