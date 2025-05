Money Road, lo strategy game Sky condotto da Fabio Caressa: data, cast e dettagli

(Adnkronos) – Da giovedì 29 maggio arriva su Sky e in streaming su NOW il nuovo show 'Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo' con alla conduzione, per la prima volta in un programma d'intrattenimento, Fabio Caressa. Uno strategy game che assomiglia più a un esperimento sociale, una tensione continua tra altruismo e individualismo. "Cosa avrei fatto al posto loro?", domanda che si chiederà spesso il pubblico, ha spiegato il conduttore durante la presentazione dello show. 12 sconosciuti provenienti da tutta l’Italia. Un territorio ostile, la giungla malese, che dovranno attraversare a piedi e che metterà alla prova la loro resistenza fisica e mentale. Un solo obiettivo, arrivare alla fine per dividersi un montepremi di 300 mila euro, e un solo grande intoppo, le tentazioni che i concorrenti incontreranno tra un km e l'altro. Se cederà anche solo uno di loro, a pagarne le conseguenze, saranno tutti, in quanto il premio in palio verrebbe decurtato del prezzo della tentazione. Riusciranno a mettere da parte i loro interessi per il bene comune? Questo è tutto quello che promette il nuovo show di Sky, che è un adattamento italiano del format internazionale 'Tempting Fortune'. I 12 concorrenti dovranno affrontare un trekking, in più tratte, lungo 12 giorni nella natura ostile e proibitiva, ma sicuramente con panorami mozzafiato. Fiumi dalle acque tempestose, insetti, sanguisughe e salite impervie. Al raggiungimento di ogni traguardo, ad aspettarli non ci sarà alcun premio, nessuna consolazione o pietà. Ma solo una sistemazione per la notte che dovranno realizzare con le loro stesse mani e a disposizione del fuoco dove poter cucinare riso accompagnato da dei fagioli. L'unico pasto a loro disposizione, anche a colazione. La fatica potrebbe, tuttavia, trasformarsi in un'avventura di lusso con hotel immersi nel verde, colazioni a buffet e cene stellate. Ma tutto questo ha un prezzo. Quindi, se i 12 concorrenti vogliono tornare a casa con il montepremi dal valore iniziale di 300 mila euro, l'unica cosa che dovranno fare è accontentarsi e sacrificare ogni tentazione a cui verranno sottoposti. Uno storytelling che somigilia quasi a una serie televisiva, una trama che trova assonanza con il mondo di 'Lost' (celebre serie creata da J. J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber): un territorio disabitato e un destino che non si conosce. Ad accompagnarli in questo difficoltoso percorso, compiuto con temperature altissime e un caldo spesso intollerabile che potrebbe arrivare a 40 gradi con il 98% di umidità, ci sarà Fabio Caressa che, in occassione della presentazione dello show che si è tenuta oggi martedì 27 maggio a Milano, promette tanti colpi di scena. E sa bene il giornalista e telecronista sportivo cosa significa vivere in un ambiente ostile, lui che nel 2024 ha partecipato a Pechino Express: "Conosco quello che loro hanno vissuto in alcuni momenti, per questo motivo abbiamo scelto di vivere con loro questa esperienza, ci ha permesso di entrare in empatia e capire esattamente le sfide che stavano affrontando", dice il conduttore durante la conferenza stampa al The Sanctuary di Milano, un locale suggestivo che quasi ricorda l'idea di una giungla. A rincarare le dosi delle tentazioni, nel cuore della giungla malese, i partecipanti a 'Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo' potranno imbattersi in alcuni ospiti, protagonisti e veri e propri organizzatori delle tentazioni: troveranno il giudice di MasterChef Italia Giorgio Locatelli, Asia Argento ed Enzo Miccio. Immagina, dunque, di percorrere 4 ore di trekking, 40 gradi, girare l'angolo e trovarti un piatto di spaghetti preparato da Giorgio Locatelli in persona. Chi sarebbe in grado di resistere? Ed è proprio questo l'obiettivo dello show, spiega Fabio Caressa, invitare lo spettatore a domandarsi "Cosa avrei fatto al posto loro?" ogni volta che un concorrente è messo davanti a una tentazione. Una sfida contro se stessi durissima, come quella che affronta ogni giorno il giornalista, sposato con Benedetta Parodi: "La mia tentazione più grande?", spiega Caressa "Mia moglie. Ogni giorno mi sveglio con un dolce nuovo che lei ha voluto sperimentare. La mia tentazione è limitare il consumo caotico nel corso di una giornata", ha scherzato il conduttore. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)