Lunetta Savino chi è, l’attrice ospite oggi a Belve: la carriera e la vita privata

Lunetta Savino sarà ospite oggi, martedì 27 maggio, a Belve. Un'intervista divertente e a tutto tondo, in cui la ‘regina delle fiction’ attraverso le domande di Fagnani svela una personalità inedita e irresistibile. L'attrice nota per aver interpretato Cettina Gargiulo in 'Un medico in famiglia' ripercorre la sua lunga carriera, e si toglie anche qualche sassolino: "Il cinema italiano non dà molto spazio alle donne, la televisione molto di più", ha detto. Lunetta Savino è un’attrice italiana, nota la grande pubblico soprattutto per il ruolo di Cettina Gargiulo nella serie televisiva ‘Un medico in famiglia’. È nata a Bari il 2 novembre del 1957 dai genitori Gino Savino e Gigliola De Donato, entrambi docenti scolastici. Dopo aver frequentato il liceo scientifico si è iscritta e laureata al DAMS a Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. E sempre a Bologna, consegue il diploma presso la Scuola di teatro Alessandra Galante Garrone. Nel 1981 debutta con Macbeth e successivamente esordisce al cinema con Grog, diretto da Francesco Laudadio. Ottiene diversi ruoli in rappresentazioni teatrali, ma nel 1998 arriva la svolta nella sua carriera: interpreta Cettina Gargiulo in ‘Un medico in famiglia’, ruolo che interpreta fino al 2007. Torna, come guest star in un episodio della sesta stagione, per l'ultima volta. Parallelamente recita in ‘In bello delle donne’, serie di Canale 5 dove ha interpretato il ruolo di Agnese Borsi. Savino divide la sua carriera da attrice tra spettacoli teatrali, film e serie TV e nel 2015 vince il Premio Flaiano come migliore interprete femminile per il ruolo di Vincenzina Mennea nel film-tv ‘Pietro Mennea – La freccia del Sud’. È volto protagonista nel film TV di Rai 1 Felicia Impastato, nel ruolo della madre di Peppino Impastato, in onda nel maggio del 2016, e che le fa ottenere applausi dalla critica. Dal 2021 partecipa al cast della serie televisiva poliziesca ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, interpretando il ruolo di Nunzia, madre della protagonista Lolita. Nel 2024 è protagonista della serie Libera su Rai 1. A Fagnani, Savino ha confessato di aver un cattivo rapporto con le scene erotiche. "Anche i baci non li sopporto sul set". "Chi è stato il peggiore e chi il miglior baciatore?" indaga Fagnani. "Brignano pessimo, un buon baciatore è stato Solfrizzi. E Massimo Ghini una volta sul set ha voluto un bacio bacio…". Lunetta Savino è stata sposata con l’attore Franco Tavassi dal 1988 fino al 1994, dove la coppia ha divorziato. Dal loro amore è nato Antonio. Sul set di Felicia Impastato, l’attrice ha conosciuto il giornalista Saverio Lodato con cui oggi è legata sentimentalmente. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)