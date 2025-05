Karius gioca a calcio con la figlia Aria, l’orgoglio di Diletta Leotta: “Stesso Dna”

(Adnkronos) – Lui portiere, lei volto del calcio in tv. Una passione che unisce non solo Diletta Leotta e Loris Karius, ma che sembra già conquistare Aria Rose, la loro primogenita. La conduttrice, volto noto di DAZN, ha pubblicato sui social un video che ritrae il compagno Loris mentre gioca a calcio con la figlia, regalando ai follower un tenero ritratto di famiglia. Una clip di pochi secondi che ha fatto il giro del web: a bordo piscina, papà e figlia si divertono a giocare con il pallone. La piccola Aria, nata il 16 agosto del 2023, sembra quasi abbia imparato prima a calciare che a camminare. Tiro deciso, qualche incertezza nell'equilibrio, ma Aria mostra già un certo talento. Alla fine l'eredità sportiva scorre già nelle sue vene, come sottolinea Diletta Leotta che ha condiviso il tenero video sui social e a corredo ha scritto: "Dna", con l'emoji del pallone da calcio. Il calciatore tedesco, portiere dello Schalke 04, che al momento è costretto a un riposo forzato dopo l'infortunio dello scorso aprile, sta recuperando le forze, in attesa del ritorno in campo, trascorrendo il tempo in famiglia. Proprio qualche giorno fa, Leotta aveva condiviso un’altra immagine, un tenero scatto che ritraeva la famiglia al completo, accompagnato da una semplice, ma ricca di significato, didascalia: "Tutto qui". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)