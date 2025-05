Epidemia di colera in Sudan, 172 morti in una settimana

(Adnkronos) – L'epidemia di colera in Sudan ha causato 172 morti e 2.700 infezioni in una settimana. Lo rende noto il ministero della Sanità di Khartoum. In una nota il ministero della Salute sudanese ha affermato che il 90% dei casi è stato segnalato nello Stato di Khartoum, dove la fornitura di acqua ed elettricità è stata interrotta nelle ultime settimane a causa degli attacchi con droni attribuiti alle Forze di Supporto Rapido (Rsf) paramilitari in guerra con l'esercito regolare dall'aprile 2023. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)