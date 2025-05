Btp Italia 2025 al via oggi, dal rendimento a come si compra: ecco cosa sapere

(Adnkronos) – Scatta oggi, 27 maggio 2025, l’emissione della ventesima edizione del Btp Italia, il titolo di Stato pensato specificamente per i piccoli risparmiatori che vogliono proteggere i propri soldi dall’erosione dei prezzi. Il rendimento minimo reale minimo garantito è stato fissato all’1,85%, a cui si aggiunge l’adeguamento semestrale all’inflazione italiana misurata dall’Istat. La cedola definitiva, ha comunicato il ministero dell’Economia e delle Finanze, sarà invece stabilita con successiva comunicazione nella mattinata di venerdì 30 maggio, all’apertura della quarta giornata di emissione, e potrà essere confermata o rivista al rialzo. Ogni sei mesi, il capitale investito viene rivalutato in base all’andamento dei prezzi al consumo. Se l’inflazione sale, cresce anche il valore del titolo e delle cedole. Se invece i prezzi scendono o si verifica deflazione, lo Stato garantisce comunque il rendimento minimo dell’1,85%. Il nuovo titolo ha una durata di sette anni, con scadenza fissata al 4 giugno 2032. Per chi lo acquista durante l’emissione e lo mantiene fino alla fine è previsto un premio fedeltà aggiuntivo dell’1% sul capitale iniziale investito. La tassazione è agevolata al 12,5% invece del 26% applicato alla maggior parte degli investimenti finanziari. Il titolo è inoltre esente dalle imposte di successione e, fino a 50.000 euro investiti, non concorre al calcolo dell’Isee per l’accesso ai servizi pubblici. La Prima Fase del periodo di collocamento, dedicata a risparmiatori individuali e affini, si svolgerà dal prossimo martedì 27 maggio fino a giovedì 29 maggio, salvo chiusura anticipata. Il numero indice dell’inflazione calcolato alla data di godimento e regolamento del titolo è 121,39000. Per coloro che sottoscriveranno il titolo in questa fase e lo deterranno fino a scadenza (4 giugno 2032), è previsto un premio fedeltà pari all’1% del capitale investito. Per la sottoscrizione del BTP Italia, oltre a recarsi in banca o all’ufficio postale, è possibile anche l’acquisto online mediante il proprio home-banking (con funzione di trading abilitata). La Seconda Fase, dedicata agli investitori istituzionali, avrà luogo nella giornata di venerdì 30 maggio dalle ore 10 alle 12. La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti nella Prima e nella Seconda Fase è unica e coincide con quella di godimento. Chi compra nei primi giorni si assicura il tasso minimo dell’1,85%, anche se venerdì 30 maggio potrebbe essere rivisto al rialzo. L’investimento minimo è di 1.000 euro e non sono previsti tetti massimi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)