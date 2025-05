Volontariato e servizi sociali fra Perugia e Corciano: il punto sulle attivita’ della Misericordia Olmo

Un pomeriggio di confronto, ascolto e progettualità. L’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Perugia, Costanza Spera, ha fatto visita alla sede della Misericordia di Perugia – Olmo, per approfondire le attività svolte dall’associazione e raccogliere direttamente dai volontari le esigenze e le criticità legate ai servizi resi alle comunità di Perugia e Corciano.

Durante l’incontro, l’assessora Spera è stata aggiornata sui numerosi servizi sociali erogati nel corso del 2024, sui progetti di Servizio Civile promossi negli ultimi anni, nonché sulle nuove iniziative di accompagnamento al lavoro che verranno presto attivate. Ampio spazio è stato dedicato anche ai progetti sociali sviluppati grazie alla collaborazione con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui la Misericordia di Perugia – Olmo è parte attiva.

In occasione della visita, i rappresentanti dell’associazione hanno annunciato l’imminente pubblicazione di un report dettagliato sui servizi sociali effettuati nel 2024, anticipando dati significativi non solo dal punto di vista numerico ma anche in termini di impatto sociale.

Un momento particolarmente sentito è stato quello dedicato alle testimonianze dei volontari, che ogni giorno operano sul territorio affrontando le crescenti difficoltà legate all’invecchiamento della popolazione, alle disabilità, alle situazioni di non autosufficienza e all’emergere di nuove forme di povertà. Le istanze emerse sono state ascoltate con grande attenzione dall’assessora, che ha garantito il pieno sostegno dell’amministrazione comunale per rafforzare ulteriormente il rapporto tra istituzioni, cittadini e volontariato.

L’assessora Spera, da sempre vicina alle attività della Misericordia, ha partecipato in più occasioni anche alla Santa Messa per le persone con disabilità, organizzata mensilmente dall’associazione, testimonianza di un impegno che va oltre la dimensione istituzionale e si traduce in una presenza costante e concreta.

L’incontro si è concluso con un ringraziamento da parte dei vertici della Misericordia per l’attenzione e la disponibilità dimostrate, con l’auspicio di proseguire su un cammino condiviso a beneficio dell’intera collettività.