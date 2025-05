Usa, sparatoria in una località balneare del South Carolina: almeno 11 feriti

(Adnkronos) –

Almeno 11 persone sono rimaste ferite in una sparatoria scoppiata la notte scorsa in una località balneare del South Carolina. La polizia del dipartimento della Horry Count non ha dato dettagli sulle condizioni dei ricoverati, precisando che ci sono notizie di altre persone portate in ospedale a bordo di mezzi privati.

Tra i feriti anche uno dei poliziotti intervenuti sul luogo della sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di molo per le barche lungo la strada costiera. L'agente della North Myrte Beach Police è stato colpito a una gamba, riporta Nbcnews. La polizia ha poi reso noto che "la sparatoria è un evento isolato provocato da una lite scoppiata nel corso di una festa privata, durante il weekend del Memorial Day, a bordo di una barca affittata". "La barca era ormeggiata al momento dell'incidente", precisa ancora la polizia della Horry County aggiungendo che gli inquirenti stanno ancora lavorando per identificare "la persona o le persone responsabili" della sparatoria a Little River, una località balneare a poca distanza della più nota Myrtle Beach. Per quanto riguarda le condizioni dei feriti, la polizia afferma che i più gravi sono stati dichiarati in condizioni "critiche ma stabili". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)