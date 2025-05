Stefano De Martino: “Troppi complimenti, abbasso il volume per tenere a bada il mio ego”

(Adnkronos) –

Stefano De Martino è uno dei volti più amati della televisione. Diviso tra gossip e traguardi professionali, il suo volto è spesso protagonista dei salotti televisivi, come quello di Caterina Balivo, 'La volta buona', programma che lo stesso conduttore di Affari Tuoi ammette di seguire, anche se i troppi complimenti spesso lo imbarazzano… De Martino, raggiunto da Rosanna Cacio, inviata de La volta buona, al Festival della Tv, ha ammesso: "Ho sempre la televisione accesa e molto spesso alle 14 sono in pausa e vedo che stanno parlando di me. Devo dire che siete sempre troppo carini, troppi complimenti a volte, io per ridimensionare il mio ego abbasso il volume", ha dichiarato il conduttore con un sorriso imbarazzato. E la famiglia come vive i suoi traguardi? "La mia famiglia vive il mio successo con la semplicità, come hanno sempre fatto. Mio padre mi commenta il giorno dopo la partita di Affari Tuoi chiedendomi perché il giocatore ha scelto un pacco piuttosto che l'altro" ha aggiunto l'ex ballerino di Amici. Stefano De Martino ha confessato di non avere aspettative precise sul futuro di Santiago, il figlio avuto con Belen Rodríguez, nel 2013: "A volte si seguono le orme di qualcuno a volte ci si allontana totalmente, io spero che trovi una via di mezzo, ma soprattutto che faccia quello che gli pare e che gli piace", ha concluso.