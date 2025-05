Sinner batte Rinderknech, Jannik al secondo turno del Roland Garros 2025 – Il match

(Adnkronos) –

Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, all'esordio oggi nel primo turno del singolare maschile batte il francese Arthur Rinderknech, per 6-4, 6-3, 7-5. Sinner controlla i primi 2 set con il pilota automatico. Il 23enne altoatesino accusa un passaggio a vuoto nel terzo set: cede il servizio 2 volte e scivola sotto 0-4. L'azzurro rimane agganciato alla partita, mette a segno due break di fila e risale la china. Sul 5-5, Sinner confeziona il terzo break consecutivo, sale 6-5 e chiude il match in 2h15'. Nel secondo turno Sinner affronterà un altro francese, Richard Gasquet, che ha superato il connazionale Terence Atmane in quattro set nel primo turno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)