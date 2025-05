L’Istituto Bonfigli di Corciano trionfa al premio di Federmeccanica “Eureka! Funziona!”

Stimolare la creatività, la manualità e lo spirito d’iniziativa degli studenti fin dai primi anni della loro formazione scolastica: è questo l’obiettivo del progetto nazionale “Eureka! Funziona!”, promosso da Federmeccanica in accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. A declinarlo sul territorio umbro è stata la Sezione Meccanica di Confindustria Umbria, in collaborazione con ITS Umbria Academy.

La tredicesima edizione del progetto ha coinvolto le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado. Ad aderire all’iniziativa sono stati gli studenti degli istituti comprensivi di Acquasparta, Bonfigli di Corciano e Foligno 2. I ragazzi, organizzati in gruppi, si sono cimentati in una vera e propria gara di costruzioni tecnologiche: partendo da un apposito kit, hanno ideato, progettato e realizzato un giocattolo, documentandone ogni fase di lavorazione e accompagnandolo da un’attività pubblicitaria. Il tema dell’edizione 2025 è stato il magnetismo: un fenomeno invisibile e affascinante ma presente in moltissimi aspetti della vita quotidiana.

Il momento conclusivo del percorso si è svolto presso l’Auditorium di Sviluppumbria a Foligno, con la presentazione dei progetti e la premiazione finale.

A valutare i lavori una giuria composta da: Paolo Garofoli, Presidente della Sezione Meccanica di Confindustria Umbria, Nicolò Bartolini, Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria e Ilaria Celesti, rappresentante di ITS Umbria Academy. Alla premiazione ha preso parte anche il nuovo Amministratore unico di Sviluppumbria Luca Ferrucci.

La giuria ha tenuto conto di diversi criteri: dall’originalità dell’idea e dell’efficacia tecnica, alla qualità della presentazione e alla collaborazione all’interno dei gruppi. A vincere l’edizione 2025 è stato il progetto dell’istituto comprensivo di Corciano “Try to get out”, secondo classificato l’istituto comprensivo di Acquasparta con “Quidditch Balilla”, terzo l’istituto comprensivo Foligno 2 con “Il lancio magnetico”.

In occasione della premiazione gli studenti hanno avuto anche l’opportunità di visitare il laboratorio di Meccatronica di ITS Umbria Academy, dove hanno potuto osservare da vicino tecnologie avanzate e ambienti di apprendimento altamente specializzati. Un’esperienza che ha arricchito ulteriormente il percorso formativo, offrendo uno sguardo concreto sul futuro della formazione tecnica e sulle potenzialità professionali offerte dal settore.

“‘Eureka! Funziona!’ è un’iniziativa che sosteniamo con convinzione – ha dichiarato Paolo Garofoli, Presidente della Sezione Meccanica di Confindustria Umbria – perché rappresenta un’importante occasione di sviluppo per abilità trasversali fondamentali nel mondo del lavoro, come la capacità di lavorare in gruppo, la creatività, la curiosità e lo spirito d’intraprendenza. Crediamo che l’orientamento e la formazione all’imprenditorialità debbano iniziare sin dai primi anni della scuola. Questo progetto è una vera e propria palestra di talenti dove si impara facendo, si valorizza l’ingegno e si abbattono stereotipi legati alle discipline tecnico-scientifiche. Per noi è motivo di orgoglio vedere quanto entusiasmo ed energia hanno messo in campo studenti e insegnanti”. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con l’evento nazionale che vedrà la partecipazione dei vincitori delle gare territoriali.