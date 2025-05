Al Mi Ami Festival un orinatoio ‘intitolato’ a Morgan. Il cantante: “È grave”

(Adnkronos) – Un orinatoio 'intitolato' a Morgan è apparso nel bagno delle donne del Mi Ami Festival, la tre giorni musicale che si è svolta a Milano nel weekend appena passato. A denunciarlo è lo stesso artista postando, nella chat che intrattiene con diversi giornalisti e attori del mondo musicale, una foto inviatagli da un'amica che ritrae la 'targa' all'interno della toilette in cui si legge "Orinatoio Morgan – ad imperitura memoria, la comunità artistica italiana tutta", e che definisce lo stesso Morgan "ex: giudice, cantante, artista”. Una "installazione" di dubbio gusto, che ha scatenato la reazione del cantante. Morgan non ha infatti nascosto la sua amarezza e nella chat – e anche in un post su Instagram – ha denunciato l'accaduto taggando e chiedendo il 'soccorso' dei colleghi artisti nel prendere le distanze dal gesto. "Non è assolutamente un’opera d’arte, è una volgarità, è un’offesa a un artista libero, in un luogo pubblico, in un contesto che dovrebbe essere musicale e culturale – scrive l'ex Bluvertigo – È doppiamente grave". Morgan ha infine auspicato "le scuse ufficiali del direttore del festival, perché non si può accettare questo comportamento", che l'artista considera "una libertà calpestata sotto forma di umiliazione pubblica". Il post di Morgan ha ricevuto la solidarietà di molti fan, e anche di alcuni colleghi artisti tra cui Filippo 'Nek' Neviani: "Una volgarità assoluta – scrive Nek – Per quanto possibile fregatene, imbraccia il basso e fatti un giro di Son of Pioneer". Tra i 'like' al post anche quello di Olly. L'ufficio stampa del Mi Ami, contattato dall'Adnkronos, ha però chiarito la sua totale estraneità alla targa comparsa nella toilette femminile, annunciando di avere provveduto subito a rimuoverla. "Il festival non c'entra nulla – spiegano – e appena ci siamo accorti che c'era abbiamo provveduto immediatamente a togliere la targa", di cui dunque, al momento resta ignoto l'autore. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)