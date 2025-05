Sinner, Rinderknech e la foto del Papa: “Dimostriamo che i miracoli esistono”

(Adnkronos) –

Arthur Rinderknech si prepara al match contro Jannik Sinner al primo turno del Roland Garros, previsto nella serata di lunedì 26 maggio, e 'schiera' Papa Leone XIV. E sui social non nasconde l'euforia per un confronto da brividi con il numero uno al mondo. "È il momento di dimostrare che i miracoli accadono davvero" ha scritto il transalpino su X, postando una foto dell'incontro di Jannik con papa Leone XIV. Poi il nuovo invito ai suoi connazionali: "Ci vediamo domani alle 20:15 sul Centrale, Jannik. Conto su di voi". Un tweet simpatico quello di Rinderknech, diventato presto virale dopo l'appello dei giorni scorsi. A sorteggio concluso, il francese aveva subito chiamato a raccolta i tifosi francesi per la sfida con Sinner. Un fattore che di sicuro potrebbe dargli una mano per uno dei match più complicati della sua carriera. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)