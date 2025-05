Paolini-Yuan: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Esordio al Roland Garros 2025 per Jasmine Paolini. La tennista azzurra affronta oggi, domenica 25 maggio, la cinese Yuan Yue, numero 62 del mondo, nel primo turno dello Slam parigino, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti da Jannik Sinner. Paolini torna quindi in campo dopo il trionfo di Roma, quando ha battuto Coco Gauff in finale e ha conquistato i suoi primi Internazionali d'Italia. La sfida tra Paolini e Yuan è in programma oggi, domenica 25 maggio, ed è il quarto match di giornata sul campo Suzanne-Lenglen. Probabile quindi che l'azzurra non inizi la propria partita prima del tardo pomeriggio, intorno alle 18.30. Due i precedenti tra le tenniste, con Paolini che conduce con il netto parziale di 2-0. L'ultimo incontro è stato nel terzo turno del Wta di Wuhan, quando lo scorso settembre Jasmine si impose in due set. Paolini-Yuan, così come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)