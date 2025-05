Musetti-Hanfmann: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti esordisce nel Roland Garros 2025. Oggi, domenica 25 maggio, il tennista azzurro sfida il tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno dello Slam parigino, il secondo della stagione dopo l'Australian Open, vinto da Jannik Sinner. Musetti torna in campo sulla terra rossa dopo la semifinale conquistata agli Internazionali d'Italia, prima di essere battuto da Carlos Alcaraz. La sfida tra Musetti e Hanfmann è in programma oggi, domenica 25 maggio, ed è il terzo programmato sul campo Philippe-Chatrier, non dovrebbe iniziare quindi non prima delle ore 19. I precedenti tra i due tennisti sono tre, con il tedesco che conduce con un parziale di 2-1: l'ultimo confronto risale al secondo turno del Masters 1000 di Madrid del 2023, quando Musetti fu sconfitto in due set. Musetti-Hanfmann, così come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.