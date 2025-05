Musetti, esordio vincente al Roland Garros: Hanfmann battuto in tre set

(Adnkronos) –

Esordio vincente per Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025. Oggi, domenica 25 maggio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann in tre set con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0. Nel prossimo turno Musetti affronterà il vincente della sfida tra il francese Velentin Royer e il colombiano Daniel Elahi Galan.

Primo set complicato per Musetti, che fatica a trovare confidenza con il campo e con le condizioni del Philippe-Chartier. Il vento non aiuta l'azzurro e favorisce Hanfmann, che riesce a prolungare il parziale, vinto comunque dall'azzurro 7-5. Nel secondo set la partita diventa in discesa per Lorenzo, che conquista il parziale 6-2 e certifica il suo dominio nel terzo, trionfando 6-0 e volando al secondo turno del Roland Garros. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)