Giro d’Italia, oggi la quindicesima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Torna il Giro d'Italia con la quindicesima tappa. Oggi, domenica 25 maggio, tocca alla frazione 15 della Corsa Rosa: 219 chilometri da Fiume Veneto ad Asiago, percorso con quattro stelle di difficoltà. Un tappone prealpino, che porterà la carovana sul Monte Grappa, raggiungendo un dislivello totale di 3.900 metri. Il leader della classifica generale è sempre il messicano Isaac Del Toro, con 1'20" di vantaggio sul primo inseguitore Simon Yates. Ma come sarà il percorso della quindicesima tappa del Giro d'Italia? Si partirà dal Fiume Veneto nel friulano per poi entrare nel Veneto. I corridori attraverseranno quindi il trevigiano e il Piave, passando per il traguardo volante di San Martino Colle Umberto. La tappa avanzerà lungo le zone dei vigneti del Prosecco prima del Monte Grappa, per poi andare nel bellunese, verso l’Altopiano e con finale ad Asiago. Dopo una prima parte di percorso pianeggiante, a 100 km dalla partenza inizierà la scalata del Monte Grappa lungo la Strada Cadorna. Ultimi 20 chilometri abbastanza mossi, con avvicinamento al traguardo. La quindicesima tappa del Giro d'Italia partirà alle 11:25. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)