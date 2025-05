Solomeo celebra la primavera con il terzo appuntamento della rassegna “Antiqua Vox”

Domenica 25 maggio, alle ore 18:00, la Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo sarà teatro del terzo concerto della sesta edizione di Antiqua Vox, rassegna musicale che unisce l’arte organistica internazionale con la raffinatezza della polifonia corale.

L’evento vedrà protagonisti il prestigioso Gruppo Vocale dei Madrigalisti di Perugia, diretto dal Maestro Mauro Presazzi, e l’acclamato organista polacco Norbert Itrich, figura di spicco del panorama musicale europeo, attivo come concertista e docente sia d’organo che di sassofono.

Il programma musicale accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro che parte dal Rinascimento italiano, con le armonie eteree di Palestrina e Monteverdi, per poi approdare alle architetture sonore più complesse di Sweelinck e Bach. Il culmine del concerto sarà rappresentato da due brani in cui le voci e l’organo si intrecceranno in un dialogo emozionante e suggestivo.

La rassegna Antiqua Vox nasce con l’intento di celebrare l’organo come strumento vivo e pulsante, portatore di una tradizione antica ma ancora profondamente attuale. In particolare, l’organo storico di Adamo Rossi, custodito nella chiesa solomeese, diventa simbolo e voce di un patrimonio artistico e spirituale da riscoprire.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito: un’occasione preziosa per appassionati e curiosi di lasciarsi avvolgere dalla magia della musica antica in uno dei borghi più affascinanti dell’Umbria.