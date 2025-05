Sindacati: elezioni alla Dewalt, successo della Uilm Uil

Si sono svolte il 22 maggio, le elezioni per il rinnovo della Rsu/Rls alla Dewalt Industrial Tools spa di Corciano, azienda facente parte della multinazionale Stanley Black & Decker, che si occupa della produzione di utensili professionali.

La Uilm ha ottenuto 77 voti su 125 totali, aggiudicandosi due rsu su tre. Gli eletti sono Valerio Mariani e Diego Fumanti.

“È un risultato – il commento del segretario generale della Uilm di Perugia, Daniele Brizi – che riconosce e premia gli sforzi e le battaglie che abbiamo sostenuto in questi ultimi anni in un’azienda importante e strategica per il territorio. Un applauso va a tutti i candidati che sono scesi in campo e che hanno contribuito a questa grande vittoria, che ci dà spinta a continuare per il percorso che abbiamo già tracciato”.