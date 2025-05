Rapina in un centro commerciale a Corciano: arrestati tre minorenni

Tre minorenni sono stati arrestati a Corciano dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata in concorso e rapina impropria. I fatti si sono verificati venerdì nel parcheggio sotterraneo di un noto centro commerciale, dove un gruppo di giovani ha accerchiato e minacciato tre coetanei, sottraendo loro due borselli e un cappellino di marca.

L’allarme è scattato a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza. Gli agenti delle Volanti, giunti tempestivamente sul posto, hanno ascoltato il racconto di una delle vittime, la quale ha riferito che, dopo l’aggressione, uno dei suoi amici è stato colpito con uno schiaffo al volto mentre tentava di recuperare gli oggetti rubati. I tre giovani aggrediti hanno quindi desistito e allertato le forze dell’ordine.

Nel frattempo, il padre di una delle vittime – informato dal figlio – è riuscito a individuare tre dei presunti responsabili, ottenendo la restituzione degli oggetti rubati. Successivamente, i poliziotti hanno rintracciato e identificato tre minorenni, due nati nel 2009 e uno nel 2010, accompagnandoli in Questura per ulteriori accertamenti.

Durante il controllo, uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di un cacciavite e di un passamontagna nero, oggetti per i quali non ha saputo fornire una spiegazione plausibile. Entrambi gli oggetti sono stati posti sotto sequestro penale.

Al termine delle procedure di rito, i tre minorenni sono stati arrestati e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, dr. Flaminio Monteleone, in attesa dell’udienza di convalida. Uno dei tre, un 16enne, è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Proseguono le indagini per identificare il quarto componente del gruppo, attualmente ancora irreperibile.