Plastic free a scuola: i bambini raccolgono i rifiuti insieme a mamma e papa’

Circa settanta i bambini delle scuola dell’infanzia Il Girasole di Corciano che hanno partecipato mercoledì 21 maggio a una giornata speciale di sensibilizzazione ambientale promossa dalle insegnanti del plesso in collaborazione con Plastic Free Onlus e con il sostegno del Comune di Corciano.

Insieme ai bimbi delle sezioni Farfalle, Gufetti e Coniglietti (tutti di cinque anni), anche i loro genitori per un totale, quindi, di circa 170 persone. I piccoli allievi hanno preso parte a un’attività di raccolta dei rifiuti, che, visto il maltempo, si è tenuta in forma simulata all’interno del plesso scolastico. Un momento di pulizia educativo e giocoso, attraverso cui i bambini hanno imparato l’importanza di tenere pulito il territorio, rispettare l’ambiente, prendersi cura degli animali ea riflettere sui concetti di riciclo e riuso della plastica.

A condividere la giornata con bambini e famiglie, Sara Motti (vicesindaco con delega alla Pubbica istruzione), Giordana Tomassini (assessore all’Ambiente del Comune di Corciano), Eleonora Favilli ed Ellen Baldelli (referenti locali Plastic Free) e Marianna Bicchi (referente provinciale Palstic Free).

«I bambini sono i cittadini di domani – ha asserito l’assessore Tomassini – Coinvolgerli fin da piccoli significa piantare i semi di una coscienza ecologica che crescerà con loro. A questa età sono naturalmente curiosi, ricettivi, aperti all’apprendimento e profondamente influenzati dall’esempio degli adulti. L’iniziativa di oggi ha mostrato che anche attraverso il gioco si possono trasmettere valori importanti come il rispetto per l’ambiente, la cura del territorio e la responsabilità collettiva. È un investimento educativo prezioso, che ci auguriamo possa accompagnarli nel tempo».

«Attraverso l’informazione, la formazione e il sostegno a iniziative concrete – ha aggiunto il vicesindaco Motti – Le scuole sono un punto di partenza fondamentale, perché raggiungono non solo i bambini, ma anche le famiglie. Parlare di riciclo e riuso significa insegnare un diverso approccio ai consumi e ai rifiuti: dare nuova vita agli oggetti, ridurre l’impatto ambientale e modificare le abitudini quotidiane. Il Comune di Corciano continuerà a sostenere e promuovere progetti come questo, perché crediamo in un futuro più sostenibile costruito con piccoli, ma significativi, passi quotidiani».